Одеський воєнком Борисов "заробив" рекордні 188 мійльйонів - голова НАЗК (відео) [ Редагувати ]
Колишній начальник Одеського обласного військкомату Євген Борисов незаконно збагатився на суму 188 млн грн. Про це заявив на брифінгу голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.
Буквально сьогодні НАЗК направить висновки з приводу незаконного збагачення керівника одеського регіонального центру комплектування. Це рекордний висновок встановлення фактів - 188 мійльйонів гривень.
Тільки один об'єкт в Іспанії коштує 3 700 000 євро. Він був куплений 15 грудня минулого року, коли Україна була під щоденними обстрілами росіян. І таких об'єктів ще декілька вартість від півмільйона євро.
Воєнком Борисов стверджує, що всі отримані гроші були "позиками". На них він купив віллу в Іспанії, яку записав на матір і офісний центр, який оформив на дружину.
За поясненням цієї людини, кошти були сформовані шляхом позики, загальна сума - 4 млн 200 тисяч доларів, які були представлені різними підприємцями. Одна з них (позика - ред.) - нібито від власника нічного клубу "Ібіца". Доказів немає. Під час підписання документів підписанти навіть не перебували в Одесі. Також там викрили незаконні канали виїзду за кордон. Випадок кричущий.
У діяльності цього Одеського підрозділу ми встановили не лише факт незаконного збагачення, а й організації цілих каналів незаконного виїзду за кордон. Усі матеріали будуть направлені до правоохоронних органів.
Після скандалу з одеським воєнкомом, НАЗК спільно з іншими правоохоронними органами ініційовано перевірку всього керівного складу українських територіальних центрів комплектування (військкомати).
22 червня "Українська правда" опублікувала розслідування Михайла Ткача про Одеського обласного воєнкома Євгена Борисова.
Його звинувачують у тому, що налагодив на Одещині тіньовий бізнес з продажу "білих квитків", які дають право уникнути мобілізації.
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