Прем'єр-міністр Ірландії приїхав до України (відео) [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар приїхав до України. Разом із генеральним прокурором України Андрієм Костіним глава уряду Ірландії відвідав Бучу, повідомив Офіс генпрокурора.
Генпрокурор розповів Лео Варадкару, що у Бучанському районі росіяни вбили понад 1400 цивільних, ще більше зазнали тортур.
Він зауважив, що системність цих злочинів свідчить про те, що агресор переслідує українців через національну ідентичність та проукраїнську позицію. Аналогічні випадки фіксуються і в інших звільнених містах.
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео зустрічі з Варадкаром.
Сьогодні проведемо важливі переговори: безпека, політична взаємодія, справедливість для України та наша економічна взаємодія.
Хоч Ірландія є нейтральною країною, ця нейтральність не означає байдужості, і це дуже важливо. Дякуємо за всю підтримку!
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