Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар приїхав до України. Разом із генеральним прокурором України Андрієм Костіним глава уряду Ірландії відвідав Бучу, повідомив Офіс генпрокурора.

Генпрокурор розповів Лео Варадкару, що у Бучанському районі росіяни вбили понад 1400 цивільних, ще більше зазнали тортур.

Він зауважив, що системність цих злочинів свідчить про те, що агресор переслідує українців через національну ідентичність та проукраїнську позицію. Аналогічні випадки фіксуються і в інших звільнених містах.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео зустрічі з Варадкаром.