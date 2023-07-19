"Відповідь на терор - це сила": Єрмак закликав збільшити поставки зброї України у відповідь на удари по Одесі [ Редагувати ]
Посилити санкції проти росії та збільшити постачання зброї України закликав глава офісу президента України Андрій Єрмак на тлі другого за тиждень обстрілу рашистами Одеси.
Російський терор Одеси ще раз доводить - їм потрібен голод і проблеми в країнах Глобального Півдня. Вони хочуть створити кризу біженців для Заходу. Все робиться для того, щоб послабити союзників та політично втрутитися у внутрішні справи цих країн.
Для атак на українські території, стверджує Єрмак, російські військові використовують озброєння, яке не можна було б виробляти без компонентів із країн Заходу та Азії.
Глава офісу президента України заявив, що необхідно дати системну відповідь на дії Москви.
1). Необхідно посилити санкції, зокрема, проти тих, хто допомагає росіянам їх обходити. Чекаємо, наші союзники готують рішення. Група Макфола-Єрмака надала власні пропозиції.
2). Реекспорт необхідних компонентів для виготовлення зброї також можливо зупинити, якщо відповідальність за це буде жорсткою.
Крім того, Єрмак закликав інші країни підтримати українську "формулу миру", спрямувати російські активи на відновлення України та за допомогою економічних санкцій домогтися того, щоб росія в майбутньому була нездатна вести війну.
Відповідь на терор - це сила. Зброя, авіація, далекобійні ракети - ось що потрібно Україні. Ми маємо вигнати рф з нашої території.
Нагадаємо, вночі 19 липня російські війська завдали масованого удару по Одесі та області. Ракети та дрони-камікадзе пошкодили інфраструктуру порту, зокрема зерновий термінал і склади.
по темі
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції терміном на десять років проти 291 юридичної особи з росії (заводи та компанії), а також 192 фізосіб, переважно росіян
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що для України зараз більш пріоритетні стабільні постачання обіцяної західної зброї, а не розблокування нової
Пентагон передасть нам боєприпаси у наступному пакеті військової допомоги на 800 мільйонів доларів. Тож чи вдасться за допомогою касетних бомб змінити ситуацію на полі бою? Яка їх ефективність та етичність застосування?
Уряд Іспанії виступив проти передачі Сполученими Штатами Україні касетних боєприпасів
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна далекобійна зброя не тільки для того, аби мати змогу проводити наступальні дії, а й для того, щоб вести оборонні операції
Україна випередила росію за кількістю танків. З початку вторгнення Україні передали 471 танк, ще 286 прибудуть до України пізніше. На даний момент Україна має приблизно 1 500 танків (проти 987 до війни), а рф - 1 400 (проти 3 400).