Посилити санкції проти росії та збільшити постачання зброї України закликав глава офісу президента України Андрій Єрмак на тлі другого за тиждень обстрілу рашистами Одеси.

Російський терор Одеси ще раз доводить - їм потрібен голод і проблеми в країнах Глобального Півдня. Вони хочуть створити кризу біженців для Заходу. Все робиться для того, щоб послабити союзників та політично втрутитися у внутрішні справи цих країн.

Для атак на українські території, стверджує Єрмак, російські військові використовують озброєння, яке не можна було б виробляти без компонентів із країн Заходу та Азії.

Глава офісу президента України заявив, що необхідно дати системну відповідь на дії Москви.

1). Необхідно посилити санкції, зокрема, проти тих, хто допомагає росіянам їх обходити. Чекаємо, наші союзники готують рішення. Група Макфола-Єрмака надала власні пропозиції. 2). Реекспорт необхідних компонентів для виготовлення зброї також можливо зупинити, якщо відповідальність за це буде жорсткою.

Крім того, Єрмак закликав інші країни підтримати українську "формулу миру", спрямувати російські активи на відновлення України та за допомогою економічних санкцій домогтися того, щоб росія в майбутньому була нездатна вести війну.

Відповідь на терор - це сила. Зброя, авіація, далекобійні ракети - ось що потрібно Україні. Ми маємо вигнати рф з нашої території.

Нагадаємо, вночі 19 липня російські війська завдали масованого удару по Одесі та області. Ракети та дрони-камікадзе пошкодили інфраструктуру порту, зокрема зерновий термінал і склади.