У США помер режисер серіалів "Цілком таємно", "Нікіта" і "Декстер" [ Редагувати ]
У Лос-Анджелесі на 76-му році життя помер режисер кількох епізодів серіалів "Цілком таємно", "Нікіта", "Мертва зона" і "Декстер" Роберт Ліберман. Про це повідомляє The Hollywood reporter.
Ліберман помер від онкологічного захворювання, з яким боровся багато років. Син режисера повідомив журналістам, що його батько помер ще 1 липня цього року, однак розповісти про це він вирішив лише зараз.
Роберт Ліберман відомий у США режисер рекламних роликів, кіно та серіалів, а також кліпмейкер і продюсер. Зокрема, він брав участь у зйомках серіалів "Цілком таємно", "Нікіта", "Мертва зона", Сильні ліки", "Брати і сестри" і "Декстер" (він був режисером кількох епізодів кожного з цих серіалів).
Також Ліберман зняв кілька повнометражних фільмів, серед них - "Вогонь у небі", "Столик на п'ятьох" та "Все, що я хочу на Різдво".
Крім того, він зняв понад тисячу (!) рекламних роликів для Hallmark, Oreo та інших компаній. Роберт Ліберман був володарем премій DGA Award у 1979 та 1995 роках.
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