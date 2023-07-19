Відмова російського диктатора володимира путіна особисто приїхати на саміт БРІКС, свідчить про те, що міжнародне право працює. Злочинці, яким є і він, повинні опинитися на лаві підсудних.

Про це в Twitter написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Людина з ордером на арешт, виданим МКС (Гаага), не поїде до ПАР на саміт БРІКС. Незалежно від того, що все ще має статус "президента". Саме так і має працювати міжнародне право", - написав він.

Подоляк зазначив, що сутність основ міжнародного права в тому, що якщо людина, у такому випадку російський диктатор володимир путін, який вчинив злочин, повинен "озиратися по сторонах" та опинитися на лаві підсудних.

"Вчинив злочин? Починай озиратися по сторонах. Обмеження будь-яких можливостей, страх пересування, самоізоляція, репутаційний крах. У кінці обов’язкова лава підсудних", - додав Подоляк.

Нагадаємо, у Преторії з 22 по 24 серпня відбудеться саміт БРІКС (Бразилії, росії, Індії, Китаю та ПАР). За кілька місяців до нього почало обговорюватися питання особистої присутності на ньому російського диктатора володимира путіна.