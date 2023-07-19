У Зеленського відреагували на відмову Путіна поїхати на саміт БРІКС [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Відмова російського диктатора володимира путіна особисто приїхати на саміт БРІКС, свідчить про те, що міжнародне право працює. Злочинці, яким є і він, повинні опинитися на лаві підсудних.
Про це в Twitter написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Людина з ордером на арешт, виданим МКС (Гаага), не поїде до ПАР на саміт БРІКС. Незалежно від того, що все ще має статус "президента". Саме так і має працювати міжнародне право", - написав він.
Подоляк зазначив, що сутність основ міжнародного права в тому, що якщо людина, у такому випадку російський диктатор володимир путін, який вчинив злочин, повинен "озиратися по сторонах" та опинитися на лаві підсудних.
"Вчинив злочин? Починай озиратися по сторонах. Обмеження будь-яких можливостей, страх пересування, самоізоляція, репутаційний крах. У кінці обов’язкова лава підсудних", - додав Подоляк.
Нагадаємо, у Преторії з 22 по 24 серпня відбудеться саміт БРІКС (Бразилії, росії, Індії, Китаю та ПАР). За кілька місяців до нього почало обговорюватися питання особистої присутності на ньому російського диктатора володимира путіна.
по темі
Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна врешті-решт закінчить дипломатією
Детальніше про те, як міжнародна спільнота відреагувала на припинення участі росії в Чорноморській зерновій ініціативі та що пропонує Україна - в матеріалі Ольги Жидецької.
Пропонують на вибір кілька варіантів: підвіс, брелок або статуетка. Чи великий попит на такі сувеніри?
Російський диктатор володимир путін, що його країна не використовує Кримський міст для перевезення військових та їх техніки для війни в Україні
Країнам союзникам України необхідно запустити військовий патруль "зернових коридорів" у відповідь на вихід росії з Чорноморської ініціативи