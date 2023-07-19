П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду заявив, що не повернеться до європейського футболу. Слова форварда збірної Португалії та саудівського клубу "Аль-Наср" цитує журналіст Фабриціо Романо у Twitter.

Я на 100% переконаний, що не повернуся до жодного європейського клубу. Мені 38 років, а рівень європейського футболу сильно впав. Єдина гідна ліга в Англії, вона значно випереджає решту.

За словами футболіста, рішення грати в Саудівській Аравії було "на 100%" пов'язане з бажанням привести до ліги провідних футболістів.

Я відкрив шлях до саудівського чемпіонату, і тепер усі гравці переходять сюди. За рік усе більше й більше футболістів переходитимуть до Саудівської Аравії. За рік місцева ліга випередить чемпіонати Туреччини й Нідерландів.

Роналду навів приклад: коли переходив до "Ювентуса", то, на його думку, чемпіонат Італії "був мертвий", а після його приходу "знову ожив".

38-річний Роналду приєднався до саудівського клубу "Аль-Наср" у грудні 2022 року. Він також входить до складу збірної Португалії.

Кріштіану Роналду є п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Європи, переможцем Ліги націй. Португалець - найкращий бомбардир в історії національних збірних, чемпіонатів Європи, Ліги чемпіонів, клубного чемпіонату світу та мадридського "Реала".