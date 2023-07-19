російські агресори знищили 60 тис. т зерна у порту Чорноморськ Одеської області. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства у середу, 19 липня.

Зазначено, що зерно, яке було знищене ворогом, мало бути завантажене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому.

"Нічний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ. За оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення об’єктів, що постраждали цієї ночі, знадобиться не менше року", – йдеться у повідомленні.