"Літаки F-16 будуть": Резніков розповів подробиці [ Редагувати ]
Україна отримає американські винищувачі F-16. В Міноборони повідомили, коли літаки надійдуть до України.
Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков.
"Літаки F-16 будуть, це вже хороша новина, але спочатку почнеться навчання", - наголосив глава Міноборони.
Він повідомив, що у Вільнюсі Україна та 11 країн-партнерів підписали меморандум про навчання українських пілотів на американських винищувачах. За його словами, українські пілоти та інженери-техніки навчатимуться в декількох країнах паралельно, а навчання стартує вже в серпні цього року.
"Ми ж тут в Україні робитимемо своє "домашнє завдання": оцінимо спроможності наших аеродромів, де будуть використовуватись літаки й зробимо інфраструктуру для них (укриття, забезпечення, заправні станції тощо)", - пояснив міністр.
За словами Резнікова, як тільки будуть готові інфраструктура й пілоти, спроможні виконувати бойові завдання, а інженери будуть готові цю техніку обслуговувати, в цей момент партнери будуть приймати рішення: "Ok, тепер літаки!".
"Тому це трішки забере часу. Оптимістично думаю, що це наступний рік", - зазначив глава міністерства.
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