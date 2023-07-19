На Сонці зафіксовано подвійний тривалий спалах, який призведе до магнітної бурі на нашій планеті.

Про це попередили у The Watchers.

Сонце - це не просто гарячий баскетбольний м'яч на небі, а гігантська зірка, маса якої складає 99,87 відсотка від Сонячної системи. Але часом воно нагадує нам про те, як крихкий наш світ.

Так, 18 липня 2023 геомагнітний шторм на Землі досяг рівня G1, це називають малим штормом. Від спокійних до активних рівнів очікуються заворушень 19 липня та 20, потім вони ослабнуть.

Оскільки Сонце є кулею, частина спалахів землянам просто не видно. Вони відбуваються на протилежному боці зірки і ніяк не впливають на людей. У цьому випадку Землі не пощастило: спалах стався в геоефективній області поблизу лінії Сонце — Земля, тому деякі люди відчують це на собі.