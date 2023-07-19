росія з 20 липня нібито вважатиме залученими до війни ті країни, судна яких прямуватимуть до чорноморських портів України.

Про це сказано в заяві Міноборони рф, повідомляють "РИА-Новости".

У відомстві країни-агрессора зазначають, що всі судна, які прямуватимуть в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться "як потенційні перевізники військових вантажів".

"Відповідно, країни прапора таких судів вважатимуться залученими до "українського конфлікту" на стороні "київського режиму", - додають у Міноборони рф.