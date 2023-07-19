росія пригрозила країнам, судна яких направлять до портів України [ Редагувати ]
росія з 20 липня нібито вважатиме залученими до війни ті країни, судна яких прямуватимуть до чорноморських портів України.
Про це сказано в заяві Міноборони рф, повідомляють "РИА-Новости".
У відомстві країни-агрессора зазначають, що всі судна, які прямуватимуть в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться "як потенційні перевізники військових вантажів".
"Відповідно, країни прапора таких судів вважатимуться залученими до "українського конфлікту" на стороні "київського режиму", - додають у Міноборони рф.
по темі
Представник Слідчого комітету росії Світлана Петренко назвала нічний інцидент на Кримському мосту терактом
В росії затримали полковника ФСБ Михайла Полякова, який раніше займався політичними переслідуваннями та курував провладні Telegram-канали
Військові контррозвідники СБУ продовжують знищувати ворога на фронті
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росіяни б'ють по Україні здебільшого ракетами повітряного базування, а не крилатими
російська федерація вирішила закрити консульське агентство Польщі в Смоленську через "недружні дії"
Найчастіше в цьому регіоні агресор використовує керовані авіабомби та ракетний комплекс "С-300". Так, напередодні ворог завдав удару по міському парку Запоріжжя. Зараз в лікарнях перебуває 6 дорослих та 7 дітей.