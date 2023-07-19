"Світ втомився від війни": бразильський президент відзначився новою заявою [ Редагувати ]
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Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва висловив надію на те, що в цьому році може бути укладено історичну торговельну угоду між ЄС і Південною Америкою, але дотримувався своєї більш двозначної позиції щодо війни росії проти України.
Виступаючи перед журналістами в конференц-залі готелю після дводенного саміту ЄС-Латинська Америка, Лула попередив, що "світ втомився" від війни, І сказав, що необхідно знайти "шлях до миру", пише Politico.
"На даний момент" ні Зеленський, ні путін не хочуть зараз говорити про мир, тому що вони обидва думають, що можуть перемогти", - сказав Лула.
Він повторив свою пропозицію про створення орієнтованого на світ клубу неприєднаних країн, вперше зроблену в січні.
"Ми обговорювали це з Китаєм, Індонезією та іншими латиноамериканськими країнами, щоб створити групу країн, здатних в певний момент переконати росію і Україну в тому, що мир - найкращий шлях", - сказав Лула.
Він стверджував, що географічна віддаленість цих країн від війни давала їм більше можливостей для посередництва між Москвою і Києвом.
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