"Мішень рф - не лише Україна": Зеленський про нічний удар по Одесі [ Редагувати ]
У середу, 19 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що нічний удар росії доводить, що їхня мішень - не лише Україна. Про це йдеться у відеозверненні голови держави.
Терористи знищили близько мільйона тонн продовольства, яке мало б бути доставлене в країни Африки та Азії.
Цей удар терористів доводить, що їхня мішень – не лише Україна, не лише життя наших людей… У портах, які були атаковані сьогодні, зберігалося близько мільйона тонн продовольства… Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений в країни-споживачі в Африці, в Азії…
За його даними,у портовому терміналі, який постраждав цієї ночі найбільше від російського терору, - зберігалось 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалась для відправки в Китай.
Тобто всіх це зачіпає - російський терор. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор.
по темі
У пʼятницю, 14 липня, президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку
У понеділок, 10 липня, президент України Володимир Зеленський звітував про чотири насичені та продуктивні дні
Президент України Володимир Зеленський оцінив загрозу ядерного удару з боку рф, адже росія передала білорусі більшу частину ядерної зброї, яку мала поставити
Український президент Володимир Зеленський допустив, що російський диктатор володимир путін захоче переговорів, коли ЗСУ дійдуть до Криму
У суботу, 8 липня, президент України зробив заяву стосовно 500 дня війни