У середу, 19 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що нічний удар росії доводить, що їхня мішень - не лише Україна. Про це йдеться у відеозверненні голови держави.

Терористи знищили близько мільйона тонн продовольства, яке мало б бути доставлене в країни Африки та Азії.

Цей удар терористів доводить, що їхня мішень – не лише Україна, не лише життя наших людей… У портах, які були атаковані сьогодні, зберігалося близько мільйона тонн продовольства… Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений в країни-споживачі в Африці, в Азії…

За його даними,у портовому терміналі, який постраждав цієї ночі найбільше від російського терору, - зберігалось 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалась для відправки в Китай.