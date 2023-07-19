Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна домовилась зі штаб-квартирою НАТО про започаткування програми Procurement Review.

Таке рішення було ухвалене у Вільнюсі після саміту Північноатлантичного Альянсу. Міністр оборони України звернув увагу, що відомство напряму вже взаємодіє з NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання - ред.), а представники Міноборони беруть участь у відповідних тренінгах.

Щоб наші аналоги працювали за їхніми моделями, за їхніми стандартами, і стали по суті системою їх мережі.

Міністр пояснив, що в рамках програми Procurement Review, фахівці НАТО протягом 9-10 місяців здійснять аналіз ресурсного забезпечення та закупівель озброєння і військової техніки, допомоги, навчання людей, і запропонують, можливо, покращену модернізовану систему.

Він уточнив, що сьогодні у підпорядкованому йому відомстві Державну антикорупційну програму розглядають саме під таким кутом руху в НАТО, що забезпечує прозорість, підзвітність, запобігання корупційним ризикам.