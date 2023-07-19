Окупанти обстріляли багатоповерхівку в Очакові: є поранені [ Редагувати ]
Начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет заявив, що російські війська 19 липня обстріляли Очаків у Миколаївській області. Унаслідок ворожої атаки є поранені..
Черговий терор міста Очаків Миколаївської області.
Зазначається, що цього разу постраждала житлова пʼятиповерхівка в центрі міста.
Є поранені, але загрози їхньому життю немає. Поліція та ДСНС області працюють на місці події.
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