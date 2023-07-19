"Цього року зафіксовано рекордну кількість абітурієнтів, які хочуть навчатися в Академії СБУ" - ректор Андрій Черняк [ Редагувати ]
У цьому році Національна академія Служби безпеки України фіксує суттєве зростання абітурієнтів, які мають бажання навчатися у цьому навчальному закладі.
Про це розповів ректор Національної академії СБУ Андрій Черняк в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».
У цьому році найбільший конкурс в історії нашого закладу на навчання у статусі курсанта. Майже 1800 молодих людей подали заяву на вступ до Академії. Тобто на початковому етапі у нас було 12 осіб на місце, – зазначив Андрій Черняк.
За його словами, ці заяви були ретельно вивчені, і в результаті лише 400 кращих кандидатів наразі проходять конкурсний відбір. Тобто на фінальному етапі на одне місце претендують 3 особи.
Також Андрій Черняк розповів, як Академія переформатувала навчальні програми, орієнтуючись на досвід успішних спецоперацій, реалізованих СБУ. Це необхідно, щоб теоретичні знання курсантів максимально відповідали потребам Сил безпеки та оборони у воєнний період.
Одне з головних завдань, які ставить перед нами Голова Служби безпеки, – це оперативна імплементація успішних операцій СБУ. Для цього ми змінили освітні програми, концентруємось на кейс-методах, на оцінці результатів операцій. Маємо якомога швидше надати цей практичний матеріал нашим курсантам і слухачам, як план дій для виконання ними майбутніх оперативно-службових завдань.
Крім того, Андрій Черняк розповів про наукові праці, підготовлені та видані Академією з урахуванням досвіду війни. Зокрема, посібники з розслідування і кваліфікації воєнних злочинів рф, інформаційної безпеки, методичні рекомендації з морально-психологічного забезпечення підрозділів ЗСУ, словник російського воєнного сленгу тощо.
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