Чи будуть в Україні відключати світло через спеку [ Редагувати ]
Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні значно зросло навантаження на енергосистему, проте введення обмежень на використання електроенергії через спеку не планується.
Так, в "Укренерго" дуже ретельно слідкують за прогнозом погоди та розуміють, яким саме буде споживання.
Ми його прогнозуємо досить непогано: похибка десь 0,5-1%. Поки що ми не плануємо ніяких обмежень.
Кудрицький підкреслив, що навантаження на енергосистему зростає під час спеки.
В "Укренерго" пояснили, що збільшення споживання є еквівалентом одного-двох атомних блоків. Це викликає доволі серйозне навантаження на енергосистему.
Кудрицький пояснив, що є ресурс, яким можна це покрити. Мова йде про імпорт електроенергії.
Наше з'єднання з Європою дає можливість імпортувати 1200 МВт, це потужність більш одного атомного блоку в еквіваленті.
Зазначимо, що потрібно більш ощадливо ставитися до використання енергоресурсів, а особливо у вечірні години.
Не треба розважливо ставитися до кондиціонування приміщення, а можливо і трошки пожертвувати власним комфортом.
по темі
У зв'язку зі збільшенням температури повітря, споживання електроенергії у вечірні години 4 липня зросло на 9% порівняно з минулим тижнем
Диктатор рф володимир путін заявив, що росія відновить свою участь у "зерновій угоді" лише у випадку, якщо Захід виконає низку вимог
У середу, 19 липня, окупанти з мінометів обстріляли село в Херсонській області
На Кримському мосту під час вибухів 17 липня загинуло двоє цивільних
У середу, 19 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що нічний удар росії доводить, що їхня мішень - не лише Україна