Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні значно зросло навантаження на енергосистему, проте введення обмежень на використання електроенергії через спеку не планується.

Так, в "Укренерго" дуже ретельно слідкують за прогнозом погоди та розуміють, яким саме буде споживання.

Ми його прогнозуємо досить непогано: похибка десь 0,5-1%. Поки що ми не плануємо ніяких обмежень.

Кудрицький підкреслив, що навантаження на енергосистему зростає під час спеки.

В "Укренерго" пояснили, що збільшення споживання є еквівалентом одного-двох атомних блоків. Це викликає доволі серйозне навантаження на енергосистему.

Кудрицький пояснив, що є ресурс, яким можна це покрити. Мова йде про імпорт електроенергії.

Наше з'єднання з Європою дає можливість імпортувати 1200 МВт, це потужність більш одного атомного блоку в еквіваленті.

Зазначимо, що потрібно більш ощадливо ставитися до використання енергоресурсів, а особливо у вечірні години.

Не треба розважливо ставитися до кондиціонування приміщення, а можливо і трошки пожертвувати власним комфортом.