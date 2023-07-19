Подоляк заявив, що росія робить "живий щит" зі своїх громадян [ Редагувати ]
На Кримському мосту під час вибухів 17 липня загинуло двоє цивільних. Радника керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що рф робить зі своїх громадян "живий щит".
Чистий цинізм. Під час інтенсивних бойових дій офіційна москва відправляє цивільних "туристів" найбільш гарячими точками до окупованого Криму, створюючи небезпечні ситуації, аби звинуватити Збройні сили України у загибелі цивільних осіб.
Подоляк підкреслив, що такі дії говорять про прагнення рф зробити "живий щит" із власних громадян.
Кожен, в кого є хоч крапля здорового глузду, буде триматися якомога далі від пекельного українського півдня сьогоднію.
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