Окупанти з міномета обстріляли село в Херсонській області [ Редагувати ]
У середу, 19 липня, окупанти з мінометів обстріляли село в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала жінка. Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Армія рф з міномета вдарила по житловому будинку в Ольгівці Тягинської громади.
Зазначається, що у власній оселі поранення отримала 59-річна жінка. У неї діагностували уламкові поранення кінцівок та перелом руки.
Постраждалу шпиталізували, їй надається медична допомога.
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