Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна активно готується до проведення саміту Кримської платформи рівня лідерів держав і парламентського рівня.

Вже активно готуємося до міжнародних заходів, які заплановані на серпень і вересень.

Зеленський зауважив, що він провів сьогодні велику нараду щодо підготовки саміту Кримської платформи рівня лідерів держав і парламентського рівня.