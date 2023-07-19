Зеленський анонсував новий саміт Кримської платформи [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна активно готується до проведення саміту Кримської платформи рівня лідерів держав і парламентського рівня.
Вже активно готуємося до міжнародних заходів, які заплановані на серпень і вересень.
Зеленський зауважив, що він провів сьогодні велику нараду щодо підготовки саміту Кримської платформи рівня лідерів держав і парламентського рівня.
Точно знаємо, що саміт буде змістовним і Крим стане ще ближчим до повернення у вільний світ, ще ближчим до звільнення від окупації. Уся українська земля і всі українські люди мають бути вільними.
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