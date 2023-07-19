ЗСУ знищили ворожий Т-90 на Бахмутському напрямку (відео) [ Редагувати ]
Українські військовослужбовці дроном атакувала ворожий танк Т-90 під Бахмутом. Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
В результаті цього ворожа бойова машина була знищена.
Знищення російського танку Т-90 на Бахмутському напрямку.
Сирський зазначив, що над знищенням танка працювала група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го окремого розвідувального батальйону у взаємодії з 3-ю окремою штурмовою бригадою.
Також їм допомагав начальник РЕБ та КБ 28-ї окремої механізованої бригади.
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