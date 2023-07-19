У середу, 19 липня, дев'ята колона бійців ПВК "Вагнера" прибула до білорусі. Ця колона складається щонайменше з 30 фур. Про це свідчать дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингової групи, деякі фури рухаються відразу з двома причепами. Більшість вантажівок у колоні їде без номерних знаків.

"Гаюн" повідомляє, що останніми днями, деякі фури, які їхали в колонах з іншими машинами ПВК "Вагнер", пізніше поверталися до рф, що свідчить про те, що фури привозять вантаж, розвантажують його в таборі в с. Ціль і повертаються до рф або за наступною партією вантажу.