До білорусі прибула дев'ята колона бойовиків "Вагнера" [ Редагувати ]
У середу, 19 липня, дев'ята колона бійців ПВК "Вагнера" прибула до білорусі. Ця колона складається щонайменше з 30 фур. Про це свідчать дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
За даними моніторингової групи, деякі фури рухаються відразу з двома причепами. Більшість вантажівок у колоні їде без номерних знаків.
"Гаюн" повідомляє, що останніми днями, деякі фури, які їхали в колонах з іншими машинами ПВК "Вагнер", пізніше поверталися до рф, що свідчить про те, що фури привозять вантаж, розвантажують його в таборі в с. Ціль і повертаються до рф або за наступною партією вантажу.
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