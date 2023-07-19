Українська агропродукція: Шмигаль обговорив експорт з головою Єврокомісії [ Редагувати ]
Глава українського уряду Денис Шмигаль провів переговори з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це повідомляється у Twitter.
Сторони обговорили експорт української агропродукції.
Продуктивна розмова з Урсулою фон дер Ляєн про сприяння експорту української агропродукції. Домовилися про спрощення процедур, розвиток нових пунктів пропуску та логістичних шляхів. Скоординували підготовку нового фінансового інструменту Ukraine Facility (програма для фінансування дефіциту бюджету - ред.) для економічного розвитку.
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