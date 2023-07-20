російські війська завдали удару по центру Миколаєва сьогодні вночі, 20 липня. Після обстрілу у місті виникла пожежа, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє в Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"російські вдарили по центру міста. Горить гараж та 3-поверховий житловий будинок. Пожежники виїхали", - йдеться у повідомленні голови Миколаївської ОВА.

Кім також додав, що в результаті обстрілу поранення отримали семеро людей, серед них троє дітей віком менше року, трьох та 16 років.

Мер міста Олександр Сенкевич зазначив, що на одній із адрес від вибуху утровилась величезна вирва біля триповерхового житлового будинку.

"Пожежа дуже серйозна. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Довкола багато пошкоджених будинків. Зранку наші комунальники будуть відпрацьовувати. На іншій адресі горять кілька гаражів. Рятувальники гасять", - додав він.

Віталій Кім повідомив, що кількість поранених у результаті обстрілу Миколаєва збільшилась до 9 чоловік, серед яких 4 дорослих та 5 дітей.

В результаті нічної атаки пошкоджено 5 житлових будинків.

"Щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень (вікна, двері, балкони, стеля). Наразі їх відключили від електропостачання. Триває рятувально-пошукова операція. На місці працюють представники міської ради, пропонуємо людям відселення", - зазначив мер міста.

За словами Сенкевича, на другій адресі пошкоджено близько 15 гаражів. За кілька годин будуть точні цифри. Тут також вибиті вікна у кількох багатоповерхівках.

Пізніше Кім повідомив, що всього внаслідок атаки окупантів на Миколаїв постраждали 18 людей, з них 9 госпіталізовано, зокрема 5 дітей. Двох людей вдалося врятувати з-під завалів.