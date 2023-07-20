російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області сьогодні вночі, 20 липня. Виникла пожежа в середмісті обласного цетру, є постраждалі.

Про це повідомляє в Telegram голова Одеської ОВА Сергій Кіпер.

Внаслідок російської атаки в середмісті Одеси спалахнула пожежа площею 300 квадратних метрів є руйнування.

"Відомо про двох шпиталізованих постраждалих. На місці працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Також, повідомляється про "приліт" в області.

В ОК "Південь" розкрили деталі російської атаки.

"Попадання в області стосуються об'єктів логістики - це складські приміщення. Ми знаємо, що були застосовані ракети різного базування, приєднувався до атаки підводний човен, який ніс чергування в Чорному морі, і стратегічна авіація і застосовувалися берегові ракетні комплекси", - повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".