росія вдарила по Одесі: є поранені [ Редагувати ]
російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області сьогодні вночі, 20 липня. Виникла пожежа в середмісті обласного цетру, є постраждалі.
Про це повідомляє в Telegram голова Одеської ОВА Сергій Кіпер.
Внаслідок російської атаки в середмісті Одеси спалахнула пожежа площею 300 квадратних метрів є руйнування.
"Відомо про двох шпиталізованих постраждалих. На місці працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні голови ОВА.
Також, повідомляється про "приліт" в області.
В ОК "Південь" розкрили деталі російської атаки.
"Попадання в області стосуються об'єктів логістики - це складські приміщення. Ми знаємо, що були застосовані ракети різного базування, приєднувався до атаки підводний човен, який ніс чергування в Чорному морі, і стратегічна авіація і застосовувалися берегові ракетні комплекси", - повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".
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