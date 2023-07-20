росія може атакувати торгові судна у Чорному морі - Білий дім [ Редагувати ]
російські війська можуть завдати ударів по цивільних судах у Чорному морі, і покласти провину за те, що сталося, на Україну.
Про це заявив прес-секретар Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж, повідомляє Reuters.
За його словами, влада США мають інформацію про те, що росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів.
"Ми вважаємо, що це скоординована спроба виправдати будь-які атаки проти цивільних судів у Чорному морі та покласти провину за ці атаки на Україну", - заявив Ходж.
Він також зазначив, що 18 та 19 липня росія обстріляла українські зернові порти в Одесі за допомогою ракет та безпілотників, що призвело до руйнування сільськогосподарської інфраструктури та знищення 60 тисяч тонн зерна.
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