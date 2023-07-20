Польща погрожує "закрити" кордон з Україною через зерно: що відомо [ Редагувати ]
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Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща не відкриватиме кордон для українського зерна після 15 вересня. Він пригрозив, що якщо Єврокомісія не подовжить заборону, то Польща самостійно "закриє" цей кордон.
Про це пише польське видання РАР.
Відповідно до рішення Єврокомісії, Польща 15 вересня має знову відкрити кордон з Україною для імпорту зернових.
"Я хочу чітко заявити від Міністерства сільського господарства Республіки Польща, що ми не відкриємо цей кордон. Або Європейська комісія погодиться розробити… регламент, який продовжить цю заборону, або ми це зробимо самі", – сказав Моравецький.
Він додав, що "Польща робить це не проти України, а таким чином захищає своїх фермерів".
Нагадаємо, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обіцяє вжити заходів для спрощення експорту української сільгосппродукції після зупинки росією "зернової угоди".
За словами президента Зеленського, росія знищила зерно в Одесі, яке призначалося Китаю.
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