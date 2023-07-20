Втрати росії у війні проти України перевищили 24 тисячі військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 530 російських загарбників. А також знищили 19 ворожих артсистем та 33 БПЛА.

Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 16 липня 2023 року орієнтовно склали: