ЗСУ ліквідували більше 500 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян [ Редагувати ]
Втрати росії у війні проти України перевищили 24 тисячі військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 530 російських загарбників. А також знищили 19 ворожих артсистем та 33 БПЛА.
Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 16 липня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - 240010 (+530) осіб ліквідовано;
- танків - 4129 (+6) од;
- бойових броньованих машин - 8065 (+6) од;
- артилерійських систем - 4592 (+19) од;
- РСЗВ - 692 (+3) од;
- засоби ППО - 433 (+3) од;
- літаків - 315 од;
- гелікоптерів - 310 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3918 (+33);
- крилаті ракети - 1293 (+14);
- кораблі /катери - 18 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7134 (+29) од;
- спеціальна техніка - 685 (+2).
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