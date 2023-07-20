Окупанти атакували Суми безпілотниками: є влучання [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Вночі проти четверга, 20 липня, російська окупаційна армія атакувала місто Суми трьома безпілотниками. Є влучання.
Про це повідомили у прес-службі Сумської обласної військової адміністрації.
"Сьогодні вночі, близько 01:30 Суми атакувало три БпЛА типу "Shahed 136". Один із них збитий. Другий - підбитий Силами ППО ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що третій дрон росіян влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Внаслідок "прильоту" пошкоджено приміщення закладу. Виникла пожежа. Її вже вдалося ліквідувати.
Також в ОВА повідомляють, що поранення отримала медична сестра закладу. На місці події бригада швидкої медичної допомоги надала їй допомогу.
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