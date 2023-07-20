росія випустила по 19 ракет та дронів: скільки вдалося збити [ Редагувати ]
Джерело: Pixabay
росія вночі 20 липня випустила по Україні 19 крилатих ракет та стільки ж дронів-камікадзе. Майже половину ворожих цілей збили.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Військові зазначають, що цієї ночі рф зосередилася на південних регіонах. Окупанти випустили:
- 7 крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);
- 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 - пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);
- 3 крилаті ракети морського базування "Калібр", імовірно, з підводного човна (акваторія Чорного моря);
- 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);
- 19 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з двох напрямків - південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).
- Українські сили протиповітряної оборони збили 18 ворожих цілей: два "Калібри", три крилаті ракети "Іскандер-К" та 13 "Шахедів".
Нагадаємо, цієї ночі окупанти знову атакували південь України, а саме Одесу та Миколаїв. Повітряні сили ЗСУ зазначили, що під ударом ворога опинилися порти, причали, житлові будинки і торгові мережі.
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