росія вночі 20 липня випустила по Україні 19 крилатих ракет та стільки ж дронів-камікадзе. Майже половину ворожих цілей збили.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Військові зазначають, що цієї ночі рф зосередилася на південних регіонах. Окупанти випустили:

7 крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);

4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 - пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);

3 крилаті ракети морського базування "Калібр", імовірно, з підводного човна (акваторія Чорного моря);

5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);

19 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з двох напрямків - південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

Українські сили протиповітряної оборони збили 18 ворожих цілей: два "Калібри", три крилаті ракети "Іскандер-К" та 13 "Шахедів".

Нагадаємо, цієї ночі окупанти знову атакували південь України, а саме Одесу та Миколаїв. Повітряні сили ЗСУ зазначили, що під ударом ворога опинилися порти, причали, житлові будинки і торгові мережі.