Кількість постраждалих у Миколаєві внаслідок ракетного удару збільшилася. Щонайменше 19 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.

Кім зазначає, що за медичною допомогою звернулися вісім людей, госпіталізовано двоє, серед них дитина.

За його словами, близько 3:03 окупанти вдарили по Миколаєву ракетами. Внаслідок атаки зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку, виникла пожежа площею 450 кв. м, яку рятувальники вже ліквідували. Триває розбір завалів.

Також пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки та 15 гаражів.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили по Україні 19 ракет та 19 дронів-камікадзе. Сили ППО знищили 13 "Шахедів" та 5 ракет.

Під масований удар потрапили Одеса та Миколаїв, там пошкоджені будівлі у центральних районах.