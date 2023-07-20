Плюс ще один тип ракет: Ігнат про нову атаку на Україну [ Редагувати ]
Під час масовано атаки по Україні на четвер, 20 липня, російські війська використовували ракети "Іскандер-К". Під час обстрілу 19 липня вони не застосовувалися.
Про це повідомляє речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону "Єдині новини".
За його словами, фактично повторюється вчорашній день - така ж комбінована атака різними типами боєприпасів.
"Бачимо знову "Онікси", бачимо знову Х-22. Додались ще до крилатих ракет "Калібр" морського базування, крилаті ракети "Іскандер-К" наземного базування", - розповів він.
Ігнат зазначив, що це фактично той самий "Калібр", тільки він запускається із наземної пускової установки типу "Іскандер".
Ігнат не приховав, що "хотілось, звісно, "Шахедів" і крилатих ракет більше збити", але "все одно результати бойової роботи доволі непогані", окрім ракет "Онікс" та Х-22, які немає можливості збивати.
"Як вже вчора оголошувалося, потрібні засоби, потрібне підсилення саме південних регіонів, наших портових міст засобами саме проти балістики. Оскільки Х-22 летить саме по балістичній траєкторії коли заходить на ціль. Тому такі системи Patriot чи SAMP-T могли б забезпечити захист цього регіону", - нагадав спікер.
по темі
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росіяни б'ють по Україні здебільшого ракетами повітряного базування, а не крилатими
Кількість постраждалих у Миколаєві внаслідок ракетного удару збільшилася
Контрнаступ Збройних сил України, який розпочався минулого місяця, буде важким і займе досить багато часу
росія вночі 20 липня випустила по Україні 19 крилатих ракет та стільки ж дронів-камікадзе
Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща не відкриватиме кордон для українського зерна після 15 вересня