США відправляють Україні боєприпаси на $400 млн - CNN [ Редагувати ]
Американська влада погоджує виділення додаткового пакету військової допомоги Україні на $400 млн. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на джерела.
Новий пакет включатиме, зокрема, додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS, системи ППО Patriot, РСЗВ HIMARS та артилерійські боєприпаси.
Крім того, до комплекту додаткової допомоги мають увійти протитанкові засоби - ПТРК Javelin і ракетний комплекс TOW.
Про додаткову допомогу Вашингтон може оголосити вже цього тижня, але номенклатура озброєння поки не погоджена до кінця.
Нагадаємо, напередодні до пакету допомоги на $1,3 млрд США включили, зокрема, чотири зенітно-ракетні комплекси NASAMS та безпілотники Phoenix Ghost і Switchblade.
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