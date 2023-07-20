Американська влада погоджує виділення додаткового пакету військової допомоги Україні на $400 млн. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на джерела.

Новий пакет включатиме, зокрема, додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS, системи ППО Patriot, РСЗВ HIMARS та артилерійські боєприпаси.

Крім того, до комплекту додаткової допомоги мають увійти протитанкові засоби - ПТРК Javelin і ракетний комплекс TOW.

Про додаткову допомогу Вашингтон може оголосити вже цього тижня, але номенклатура озброєння поки не погоджена до кінця.

Нагадаємо, напередодні до пакету допомоги на $1,3 млрд США включили, зокрема, чотири зенітно-ракетні комплекси NASAMS та безпілотники Phoenix Ghost і Switchblade.