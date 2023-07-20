Посольство Швеції в Багдаді захопили та підпалили протестувальники [ Редагувати ]
До посольства Швеції у Багдаді увірвалися сотні демонстрантів та підпалили його. Ніхто зі співробітників диппредставництва не постраждав. Про це повідомляє Reuters.
Поліція Іраку використовувала водомети, щоб розігнати протестувальників. Під час розгону протестувальників поліція також використала електрошокери
Протести в Багдаді організував лідер іракської організації шиїтів "Армія Махді" Муктада ас-Садр. Причиною демонстрацій є запланована у Швеції акція зі спалення Корану.
У січні шведсько-датський дансько-шведський активіст ультраправої та антиісламістської партії Hard Line ("Жорсткий курс") Расмус Палудан спалив Коран, щоб засудити плани Швеції щодо вступу до НАТО.
Згодом священну книгу мусульман почали спалювати й інші активісти. 28 червня іракський біженець у Швеції спалив кілька сторінок Корану перед найбільшою мечеттю Стокгольма під час свята Курбан-байрам.
Ці та інші подібні акції, що відбувалися цього року, засудили у мусульманському світі, вони також загальмували процес вступу Швеції до НАТО.
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