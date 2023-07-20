Зеленський опублікував відео наслідків нічного обстрілу Одеси та Миколаєва [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео наслідків нічного удару рашистів по Одесі та Миколаєву.
Одеса. Миколаїв. Російські терористи продовжують свої намагання зруйнувати життя нашої країни.
На жаль, є поранені, є загиблі... Мої співчуття рідним та близьким!
Але немає у держави-зла ракет, які були б сильніші, ніж наша воля зберегти життя, підтримати один одного і перемогти.
Глава держави подякував всім, "хто захищає наші міста, наших людей, наше небо".
Усі разом ми пройдемо цей страшний час. І вистоїмо проти ударів російського зла.
Внаслідок нічної атаки росіян в Одесі загинув хлопець 2002 року народження, у Миколаєві загинув чоловік.
За даними Одеської мерії, внаслідок ракетної атаки в центрі міста сталось часткове руйнування 4-х поверхової будівлі та пожежа на площі 500 кв. м. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.
У Миколаєві до лікарень госпіталізовано 9 осіб, повідомив мер Олександр Сєнкевич. Багатьом надали допомогу на місці. Двох жителів - чоловіка та жінку - врятували з-під завалів.
Щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень (вікна, двері, балкони, стеля). Наразі їх відключили від електропостачання.
по темі
Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "Калібрів". Всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони
Пошкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group
Ракета Х-59 була збита на підльоті до берега і впала в одному з кварталів Одеси, утворивши велику вирву. Внаслідок атаки в Пересипському та Київському районах є пошкодження житлових будинків, вибито вікна. Пошкоджено Слобідське кладовище
Кількість постраждалих у Миколаєві внаслідок ракетного удару збільшилася
росія вночі 20 липня випустила по Україні 19 крилатих ракет та стільки ж дронів-камікадзе