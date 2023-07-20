Президент України Володимир Зеленський опублікував відео наслідків нічного удару рашистів по Одесі та Миколаєву.

Одеса. Миколаїв. Російські терористи продовжують свої намагання зруйнувати життя нашої країни.

На жаль, є поранені, є загиблі... Мої співчуття рідним та близьким!

Але немає у держави-зла ракет, які були б сильніші, ніж наша воля зберегти життя, підтримати один одного і перемогти.