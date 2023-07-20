Apple таємно працює над власним аналогом ChatGPT - Bloomberg [ Редагувати ]
Компанія Apple створила і вже тестує власний чат-бот, який розробники поки що називають Apple GPT. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
Apple GPT розробила власний фреймворк Ajax для створення великих мовних моделей, аналогічних ChatGPT компанії OpenAI та Bard від Google, та тестує чат-бот, який зможе конкурувати з цими розробками.
Яблучний чат-бот використовує власну структуру мовної моделі (LLM) під назвою Ajax, що працює в Google Cloud, і використовує технологію, створену для прискорення досліджень у галузі машинного навчання.
Водночас Apple поки не має "ясної стратегії" для створення споживчого продукту та не має планів з випуску технології для широкої публіки.
Зараз кілька команд вчених, які працюють над проектами Apple в області штучного інтелекту, намагаються, зокрема, розв'язати проблему конфіденційності та захисту особистих даних користувачів.
У травні глава Apple Тім Кук заявив, що необхідно вирішити цілу низку питань, пов'язаних зі ШІ, і в процесі роботи зберігати "цілеспрямованість та вдумливість". За словами Кука, Apple вважає ШІ "дуже значним" і планує "впроваджувати його в продукцію, ретельно все продумуючи".
За словами джерел Bloomberg, "важливе оголошення" про значну розробку у сфері штучного інтелекту Apple має намір зробити наступного року.
На початку лютого корпорація Microsoft, яка в 2019 році вклала в $1 млрд в компанію OpenAI, оголосила про використання технології ChatGPT у новій версії свого пошуковика Bing.
Багато ІТ-компаній - Meta, Google і Baidu вже випустили свої проекти на базі ШІ для бізнесу та широкої публіки.
Нагадаємо, 18 лютого Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях.
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