Компанія Apple створила і вже тестує власний чат-бот, який розробники поки що називають Apple GPT. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Apple GPT розробила власний фреймворк Ajax для створення великих мовних моделей, аналогічних ChatGPT компанії OpenAI та Bard від Google, та тестує чат-бот, який зможе конкурувати з цими розробками.

Яблучний чат-бот використовує власну структуру мовної моделі (LLM) під назвою Ajax, що працює в Google Cloud, і використовує технологію, створену для прискорення досліджень у галузі машинного навчання.

Водночас Apple поки не має "ясної стратегії" для створення споживчого продукту та не має планів з випуску технології для широкої публіки.

Зараз кілька команд вчених, які працюють над проектами Apple в області штучного інтелекту, намагаються, зокрема, розв'язати проблему конфіденційності та захисту особистих даних користувачів.

У травні глава Apple Тім Кук заявив, що необхідно вирішити цілу низку питань, пов'язаних зі ШІ, і в процесі роботи зберігати "цілеспрямованість та вдумливість". За словами Кука, Apple вважає ШІ "дуже значним" і планує "впроваджувати його в продукцію, ретельно все продумуючи".

За словами джерел Bloomberg, "важливе оголошення" про значну розробку у сфері штучного інтелекту Apple має намір зробити наступного року.

На початку лютого корпорація Microsoft, яка в 2019 році вклала в $1 млрд в компанію OpenAI, оголосила про використання технології ChatGPT у новій версії свого пошуковика Bing.

Багато ІТ-компаній - Meta, Google і Baidu вже випустили свої проекти на базі ШІ для бізнесу та широкої публіки.

Нагадаємо, 18 лютого Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях.