Уряд Австралії запроваджує нові санкції проти 35 російських організацій та 10 громадян росії та Білорусі. Про це йдеться на сайті МЗС Австралії.

Санкції вводять проти "35 підприємств оборонного, технологічного та енергетичного секторів і 10 російських та білоруських громадян".

Це рішення, ухвалене у тісній координації з нашими міжнародними партнерами, має чинити максимальний тиск на тих громадян, які прямо чи опосередковано підтримують вторгнення Росії в Україну.

Під санкції потрапили також підприємства, які "мають важливе економічне та стратегічне значення для Росії". До нового списку санкцій внесені компанії, що постачають передові технології, електроніку та обладнання російським збройним силам, і організації, що займаються атомною енергетикою і видобутком арктичних ресурсів.

Крім того, фінансові обмеження запроваджені проти:

першого віце-прем'єра рф Андрія Білоусова,

віце-прем'єра рф Дмитра Чернишенка,

уповноваженої з прав людини в рф Тетяни Москалькової,

першого віце-спікера Радфеду Андрія Турчака,

генерального директора концерну "Калашников" Володимира Лепіна,

генерального директора холдингу "Вертольоти Росії" Миколи Колесова.

З березня 2014 року уряд Австралії оголошував про запровадження антиросійських обмежень понад 25 разів. До санкційного переліку Канберри включено понад 1,1 тис. громадян та понад 300 підприємств рф.

Австралійська влада повністю припинила торговельні відносини з рф, заморозила активи осіб, які потрапили до "чорного списку", і заборонили національним організаціям вести справи з компаніями, що потрапили під санкції.

Нагадаємо, 17 липня Британія розширила санкції проти країни-агресора.