В Одесі російські ракети пошкодили генконсульство Китаю (фото, відео) [ Редагувати ]
Внаслідок російської нічної атаки постраждала будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки в Одесі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Агресор навмисне б'є по портовій інфраструктурі - постраждали адміністративні та житлові будинки навколо, а також консульство Китайської Народної Республіки. Це говорить про те, що ворог не звертає ні на що уваги.
За даними Одеської районної військової адміністрації, силами ППО над Одещиною знищено всі 12 "шахедів" та 2 "Калібри", однак надзвукові ракети типу Х-22 та "Онікс" виявились надскладними для ураження.
В Одесі є влучання в адміністративну будівлю, що спричинило загорання та вибуховою хвилею пошкодження житлових будинків, дитячого садочка та школи.
Внаслідок нічної атаки по місту Одеса одна людина загинула, ще 8 постраждали, серед яких троє - співробітники ДСНС. До міських лікарень госпіталізували трьох постраждалих. Вони перебувають у стані середнього ступеня важкості, серед них - рятувальник.
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