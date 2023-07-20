Російських і білоруських гімнастів допустили до міжнародних змагань [ Редагувати ]
Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) допустив російських і білоруських спортсменів до змагань під егідою організації у нейтральному статусі. Про це повідомила прес-служба FIG.
Будь-який атлет, який хоче отримати статус індивідуального нейтрального спортсмена, повинен буде подати заявку до FIG відповідно до спеціальних правил. Спортсмени, які отримали цей статус, матимуть право брати участь у змаганнях FIG з 1 січня 2024 року.
Хоча ці рішення дозволяють російським та білоруським спортсменам повернутися на змагання під егідою FIG, включаючи кваліфікаційні турніри до Олімпіади 2024 року в Парижі, рішення про їхню участь у Іграх має приймати Міжнародний олімпійський комітет.
Найближчим часом у федерації розроблять спеціальні правила та документи, на підставі яких прийматиметься рішення про надання нейтрального статусу.
Рішення про допуск гімнастів з рф і Білорусі прокоментував президент FIG Морінарі Ватанабе.
Приймаючи рішення про участь російських та білоруських спортсменів у змаганнях як незалежних нейтральних спортсменів, FIG забезпечує дотримання прав усіх спортсменів і посилає сигнал про те, що гімнастика прагне миру.
Росіяни та білоруси були позбавлені можливості виступати на міжнародних змаганнях з березня 2022 року через збройне вторгнення росії в Україну.
13 липня МОК повідомив, що не запросить російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри-2024.
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