Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) допустив російських і білоруських спортсменів до змагань під егідою організації у нейтральному статусі. Про це повідомила прес-служба FIG.

Будь-який атлет, який хоче отримати статус індивідуального нейтрального спортсмена, повинен буде подати заявку до FIG відповідно до спеціальних правил. Спортсмени, які отримали цей статус, матимуть право брати участь у змаганнях FIG з 1 січня 2024 року. Хоча ці рішення дозволяють російським та білоруським спортсменам повернутися на змагання під егідою FIG, включаючи кваліфікаційні турніри до Олімпіади 2024 року в Парижі, рішення про їхню участь у Іграх має приймати Міжнародний олімпійський комітет.

Найближчим часом у федерації розроблять спеціальні правила та документи, на підставі яких прийматиметься рішення про надання нейтрального статусу.

Рішення про допуск гімнастів з рф і Білорусі прокоментував президент FIG Морінарі Ватанабе.

Приймаючи рішення про участь російських та білоруських спортсменів у змаганнях як незалежних нейтральних спортсменів, FIG забезпечує дотримання прав усіх спортсменів і посилає сигнал про те, що гімнастика прагне миру.

Росіяни та білоруси були позбавлені можливості виступати на міжнародних змаганнях з березня 2022 року через збройне вторгнення росії в Україну.

13 липня МОК повідомив, що не запросить російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри-2024.