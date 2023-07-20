До України прибула делегація топ-менеджерів найбільшого європейського лоукостера - авіакомпанії Ryanair. Відбуваються переговори з керівництвом міжнародного аеропорту "Бориспіль". Про це повідомила пресслужба аеропорту.

З Польщі "Укрзалізницею" прибули: головний виконавчий директор групи Ryanair Group Майкл О’Лірі, головний виконавчий директор Ryanair DAC - Едді Вілсон та комерційний директор Ryanair DAC Джейсон МакГіннес.

Розпочалася напружена робота: детально обговорюємо партнерство між авіакомпанією Ryanair та аеропортом "Бориспіль" стосовно заявленого стратегічного плану авіакомпанії щодо швидкого відновлення авіаперевезень, одразу після перемоги України та підтвердження EASA про безпеку польотів в українському небі.

У квітні 2023 року у Ryanair заявляли, що готові відновити польоти до України, щойно це стане можливим з міркувань безпеки.

В "Украерорусі" відповіли, що Україна не відновить польоти цивільної авіації, доки не буде на 100% безпечно, а це може статися лише через кілька тижнів після закінчення війни.

За прогнозом Європейської організації з безпеки повітряної навігації, обмеження на польоти над Україною будуть збережені до 2029 року.