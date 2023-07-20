Після тривалої роботи у віці 75 років пішов з життя український громадський діяч, дисидент і політичний в'язень радянських концтаборів Василь Овсієнко. Про це повідомив редактор сайту "Історична правда" Вахтанг Кіпіані.

Не стало Василя Овсієнка - людини численних чеснот, християнина, українського філолога, редактора, літописця руху опору, популяризатора життя і творчості Василя Стуса та інших дисидентів, політв'язня брєжнєвсько-горбачовських таборів. Ми були дуже близькі. Останні роки пан Василь хворів. На цьому тижні ми обговорювали з його племінниками переведення в краще місце для реабілітації та лікування. Це була велика і дуже скромна людина, подвижник, яких одиниці на мільйони.

Овсієнко народився навесні 1949-го у селі Леніно Житомирської області. Він пригадував, що дитиною, коли його - наймолодшого з дев'яти дітей - питали про батька, підбирався на лаву і показував на календар із портретом Йосипа Сталіна.

Втім, це не заважало хлопчику, сидячи на тині, кричати: "Серп і молот смерть і голод". Якщо мати це чула, била рушником губами - про політику вдома не говорили.

Родина Василя була звичайною, селянською: у батька - два класи освіти, мати ніколи й ніде не вчилася. Але сам він уже у шкільні роки захопився літературою та писав вірші - деякі з них публікувала районна газета "Зоря Полісся".

Написав кілька зошитів віршів, з-поміж яких можна б тепер вибрати кілька непоганих. Першого написав на пропозицію вчительки Ольги Олександрівни Іващенко 21 лютого 1962 року, про Лесю Українку. Останнього - у 29 років у Житомирській тюрмі. А потім, мабуть, постарів. Бо вірші пишуть молоді люди або талановиті.

У 1967 році Овсієнко вступив на філологічний факультет Київського університету. Він пригадував:

Бути українським філологом, ба, просто українцем у Києві – це означало постійно перебувати в стані конфронтації з оточенням. "Ты из Западной? Из Закарпатья? Колхозник! А я не понимаю! Да говори ты на человеческом языке!".

Через рік, прочитавши одну з головних робіт українського самвидаву другої половини 1960-х років "Інтернаціоналізм чи русифікація?" Івана Дзюби (фотокопію йому дав викладач англійської мови), вже повністю поділяв погляди "шістдесятників" та почав розповсюджувати їхні тексти серед студентів.

Було відомо, що хто розповсюджує самвидав, той довго в університеті не тримається. Я був обережний. Я не з’являвся, скажімо, біля пам’ятника Шевченкові 22 травня, бо знав, що всі студенти, котрі там бувають,-– це кандидати на виключення. Оскільки мені відкрилася можливість діставати самвидав, то я вирішив, що треба робити цю справу, не дуже "засвічуючись", щоб якомога довше протягнути.

За звинуваченням у антирадянській агітації та пропаганді Овсієнка вперше арештували у березні 1973 року. У камері його почали лякати психіатричною експертизою.

Отоді я по-справжньому злякався. Я знав, що це означає: запроторять тебе у психіятричку, заколють тим галоперидолом і ти у свої 24 роки станеш людиноподібною худобиною... Це здалося мені страшнішим смерті. І я почав потроху поступатися.

До рідного села Василь Овсієнко повернувся 1977-го. А вже у листопаді наступного року його знову заарештували, нібито за "опір міліціонеру".

Свій третій термін Василь Овсієнко отримав, коли до звільнення залишалося півроку: співробітники КДБ спробували домогтися від нього свідчень на інших дисидентів з України. Зазнавши невдачі, порушили чергову справу за статтею про антирадянську пропаганду. Вирок - 10 років таборів особливого режиму та п'ять років заслання.

Так, 1981 року Овсієнко, визнаний "особливо небезпечним рецидивістом", опинився в пермському таборі біля річки Чусової - ВС-389/36, - відомому своїми важкими умовами.

У вересні 1988 року Василь Овсієнко долучився до Всеукраїнської координаційної ради Української Гельсінкської групи, де очолював Житомирську філію. У червні 1998 року він став координатором програми Харківської правозахисної групи (ХПГ).

Під керівництвом Василя Овсієнка ХПГ зробила найбільшу кількість інтерв'ю з колишніми політв'язнями та склала біографічні довідки для кожного з них.

Василь Овсієнко був співавтором 4-томного видання матеріалів Української Гельсінкської групи (2001 рік) та "Міжнародного біографічного словника дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР. Том 1. Україна" (208 імен, 2006 рік).

Після розпаду СРСР і до того моменту, поки путін не став президентом рф і не закрив доступ до архівів та об'єктів ГУЛАГу, Овсієнку разом з однодумцями вдалося вивезти деякі речі із табору в Кучиному, що в Пермській області росії, зокрема ключі від камери Василя Стуса.

Василь Овсієнко є лауреатом премії імені Стуса за публіцистику, удостоєний премії Огієнка в номінації "Громадська діяльність" та є кавалером орденів "За заслуги" ІІІ ступеня, "За мужність" І ступеня, а також ордену князя Ярослава Мудрого V ступеня.