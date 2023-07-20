Українські війська почали застосовувати проти російських окупантів американські касетні боєприпаси. Про це повідомила газета The Washington Post. Ані Київ, ані москва не повідомляли про початок використання цієї зброї.

За даними газети, боєприпаси застосовують на південно-східній ділянці фронту для прориву укріпрайонів російської армії. Також касетні боєприпаси можуть почати використовувати для знищення позицій рашистів біля Бахмута.

Касетні боєприпаси розриваються у повітрі та розкидають десятки чи сотні розривних дрібніших бомб. Боєприпаси, які не розірвалися, часто спрацьовують, коли їх переміщають або чіпають. Через це їхнє використання призводить до великих жертв серед мирного населення.

Касетні боєприпаси

Касетні боєприпаси заборонено використовувати відповідно до Ословської конвенції, ухваленої у серпні 2010 року. Україна, Туреччина, США та росія до неї не приєдналися.

Американські закони забороняють експорт касетних боєприпасів через високу частку снарядів, які не розриваються та багато років можуть становити небезпеку для мирного населення.

За даними міжнародної коаліції Cluster Munition Coalition, у 2022 році Україна стала єдиною країною у світі, де застосовуються касетні боєприпаси. Згідно з щорічним звітом групи, російська армія сотні разів використала цю зброю щонайменше у десяти з 24 регіонів України. Внаслідок цих обстрілів загинули щонайменше 215 мирних жителів, ще 474 отримали поранення.