Європейський Союз вкотре продовжив санкції проти росії через збройну агресію проти України. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС.

Санкції діятимуть до кінця січня 2024 року. Обмеження передбачають "широкий спектр секторальних заходів, включаючи обмеження щодо фінансів, енергетики, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші".

Заборонено перевезення морем нафти та деяких нафтопродуктів, для кількох російських банків заблокована система SWIFT, заморожені російські активи.

ЄС вперше запровадив санкції проти рф у 2014 році у відповідь на російські дії, які "дестабілізують ситуацію в Україні". Вони були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне збройне вторгнення росії проти України. Відтоді ЄС запровадив 11 пакетів нових антиросійських санкцій.

Нагадаємо, 20 липня Австралія розширила санкції проти росії.