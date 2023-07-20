Міноборони України дзеркально пригрозило рф через погрози суднам у Чорному морі [ Редагувати ]
З 21 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів росії та тимчасово окупованих українських морських портів, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення. Про це йдеться у заяві Міноборони України.
Відкрито погрожуючи цивільним суднам, які перевозять продукти харчування з українських портів, здійснюючи ракетні обстріли та атаки дронами на цивільну інфраструктуру у мирних містах, навмисно створюючи військову загрозу на торговельних маршрутах, кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки, в першу чергу, для російських суден та суден, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів рф та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій росією території України. Відповідальність за усі ризики повністю лягає на російське керівництво.
У Міноборони нагадали, що доля крейсера "москва" доводить, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі.
Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів російської федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.
Крім того, судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року. Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена.
Нагадаємо, 19 липня рф заявила, що з 20 липня вважатиме "залученими до конфлікту" країни, судна яких прямують у порти України.
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