У четвер, 20 липня, окупанти завдали удару по Одесі. Поліцейські показали, що відбувалося у перші хвилини після масованого обстрілу міста. Про це повідомляє МВС України.

Ця атака вже третя за останні 72 години.

Зі зруйнованого будинку було чути крики про допомогу. Щоб евакуювати людей, патрульні одразу почали розбирати уламки будівлі.

Як зазначають в МВС, вдалося витягти з-під завалів декількох громадян та перемістити їх в безпечне місце.