Відповідь на атаки та погрози: Данілов пообіцяв росіянам "сюрпризи" [ Редагувати ]
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна відповість росії на ракетні обстріли мирних міст збільшенням кількості ударів по ворожих військах. Ворога очікує багато неприємних для нього сюрпризів.
Про це повідомляється у його Twitter-акаунті.
Відповідь України на ракетні обстріли мирних міст і вбивство цивільних одна – це збільшення кількості й масштабів ударів СОУ по окупаційним військам. Україна вже давно зібрала до купи всі "червоні лінії" путіна, звила з них мотузку, на якій повісить російський імперський труп.
Як відзначив секретар РНБО, спроби росії залякати мають протилежний ефект та катастрофічні наслідки для самої ж країни. Окупантів очікують сюрпризи й привіти "не тільки від армії дронів, але й від флоту дронів".
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