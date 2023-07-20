Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна відповість росії на ракетні обстріли мирних міст збільшенням кількості ударів по ворожих військах. Ворога очікує багато неприємних для нього сюрпризів.

Про це повідомляється у його Twitter-акаунті.

Відповідь України на ракетні обстріли мирних міст і вбивство цивільних одна – це збільшення кількості й масштабів ударів СОУ по окупаційним військам. Україна вже давно зібрала до купи всі "червоні лінії" путіна, звила з них мотузку, на якій повісить російський імперський труп.

Як відзначив секретар РНБО, спроби росії залякати мають протилежний ефект та катастрофічні наслідки для самої ж країни. Окупантів очікують сюрпризи й привіти "не тільки від армії дронів, але й від флоту дронів".