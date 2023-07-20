Нічна атака на Миколаїв: тіло жінки дістали з-під завалів будинку [ Редагувати ]
Начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет заявив, у Миколаєві внаслідок нічної атаки росіян загинуло двоє людей. Рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку тіло жінки. Про це повідомляється у Telegram.
Станом на 16:35, на жаль, уже двоє загиблих від нічної ворожої терористичної атаки Миколаєва.
Шайхет додав, що поліція на місцях влучень документує наслідки.
З-під завалів пошкодженого будинку дістали тіло літньої жінки - дружину загиблого чоловіка, якого дістали з руїн раніше.
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