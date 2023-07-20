Підрив росією Каховської ГЕС 6 червня 2023 року призвів до обміління Північнокримського каналу поблизу міста Джанкой, в окупованому Криму. Про це повідомляє Крим SOS.

Фотографії, що були опубліковані, чітко демонструють, як заплава Північнокримського каналу, раніше відома як "міський пляж" Джанкоя, зазнала майже повного висихання. Зауважимо, що з 2014 року до цього канал не отримував воду, але зараз ситуація стала критичною, адже залишилась лише обмежена кількість води.

Крім того, зниження рівня води не залишається непомітним і при в'їзді в саме місто Джанкой. Зовсім недавно вода майже дісталась верхньої межі загородження, а тепер рівень води зменшився майже вдвічі.

Місцеві мешканці стверджують, що вода в місті подається без перебоїв, але змушені купувати питну воду окремо. Це створює додаткові труднощі для жителів, які вже стикаються з проблемами через дефіцит водних ресурсів.