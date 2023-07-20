У четвер, 20 липня, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти росії. Під обмеження потрапили банки, фізичні особи та промислові підприємства. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Хто потрапив під обмеження?

Уряд США вжив заходів економічного тиску, оголосивши про запровадження санкцій проти кількох високопосадовців, зокрема Олексія Кудріна та генерального директора компанії "Алроса" Павла Мариничева.

До списку об'єктів санкцій потрапили також тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Смоленської області Василь Анохін і заступник голови федеральної служби безпеки рф Сергій Корольов.

Які підприємства потрапили до санкційного списку США?

Вашнгтон вів обмеження проти "Тінькофф банку", банків "Солідарність" і "Юністрім".

Також до чорного списку потрапили "Климовський спеціалізований патронний завод", "Казанський Державний Казенний Пороховий Завод" , Конструкторське бюро "Арсенал" ім. Фрунзе.