Канада прийняла рішення про впровадження нових санкцій, спрямованих проти недавно створених організацій на територіях України, які перебувають під окупацією росією. Зокрема, заходи спрямовані на так звані "міністерства" та фонди. Цю інформацію повідомлено на сайті уряду.

Канада запроваджує санкції проти новостворених структур на окупованих росією територіях України.

До списку санкцій потрапило 17 організацій, серед яких також українські військові компанії, які воюють на боці росії: