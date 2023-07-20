У Канаді ввели санкції проти "міністерств" рф на окупованих територіях України [ Редагувати ]
Канада прийняла рішення про впровадження нових санкцій, спрямованих проти недавно створених організацій на територіях України, які перебувають під окупацією росією. Зокрема, заходи спрямовані на так звані "міністерства" та фонди. Цю інформацію повідомлено на сайті уряду.
Канада запроваджує санкції проти новостворених структур на окупованих росією територіях України.
До списку санкцій потрапило 17 організацій, серед яких також українські військові компанії, які воюють на боці росії:
- ТОВ "Медіагрупа "НьюсФронт.
- так звана державна бюджетна установа Республіки Крим "Центральний музей Тавриди"
- так званий державний бюджетний заклад культури "Херсонський обласний художній музей"
- так званий державний бюджетний заклад культури "Херсонський обласний краєзнавчий музей"
- комунальний бюджетний заклад культури "Маріупольський міський краєзнавчий музей"
- комунальний бюджетний заклад культури "Мелітопольський міський краєзнавчий музей"
- так зване міністерство культури Херсонської області
- так зване міністерство культури Республіки Крим
- так зване міністерство освіти, науки та молоді Республіки Крим
- так зване міністерство культури, спорту і туризму військово-цивільної адміністрації Запорізької області
- так зване міністерство освіти і науки Херсонської області
- так зване міністерство освіти і науки Запорізької області
- спілка волонтерів Донбасу
- волонтери благодійного фонду "Донбас
- колона ПВК
- NewsUa.ru
- Приазовське козацьке військо.
по темі
Начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет заявив, у Миколаєві внаслідок нічної атаки росіян загинуло двоє людей
У четвер, 20 липня, окупанти завдали удару по Одесі. Поліцейські показали, що відбувалося у перші хвилини після масованого обстрілу міста
Власники зруйнованого житла у Київській області зможуть подати заяву в застосунку "Дія" та отримати компенсацію
Диктатор рф володимир путін заявив, що росія відновить свою участь у "зерновій угоді" лише у випадку, якщо Захід виконає низку вимог
У середу, 19 липня, окупанти з мінометів обстріляли село в Херсонській області