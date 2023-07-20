Окупанти обстріляли Костянтинівку зі "Смерчів": останні новини зі східного фронту [ Редагувати ]
Локального успіху ворог немає, ініціатива на полі бою в наших руках. Про таке звітують в ЗСУ. На півдні наші військові просуваються щодня на сотні метрів, буквально прогризаючи оборону противника. Спекотно на Бахмутському напрямку. Попри потужний спротив Сили оборони там штурмують і тиснуть ворога по флангах.
Лимано-Куп'янський напрямок залишається лідером з артилерійських ударів. Лише за минулу добу росіяни завдали по українських позиціях різними типами калібрів понад півмільйона ударів. Докладніше про ситуацію на фронті - Ольга Куріленко.
На Авдіївському напрямку ворог щосили намагається повернути втрачені позиції. Під щільним вогнем противника українські захисники відбили атаки росіян в районі Невельського. Масованими обстрілами, ракетними та авіаударами росіяни тероризують Авдіївку - пошкоджено цех і підприємство.
Ось вам Авдіївка, дитячий садочок. А ось прилетіло нещодавно, димиться.
Гатять по місту з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок чергового обстрілу одна жінка зазнала осколкового поранення.
У місті й досі залишається 1700 жителів. Харчами, водою та засобами гігієни людей забезпечують правоохоронці й волонтери.
Прильоти регулярні, з того часу, як був останній раз, додалося ще відсотків 40 нових прильотів. В основному криє авіація.
З "Смерчів" окупанти накрили Костянтинівку. Зруйновано приватний будинок, одна жінка загинула. Під ворожим артилерійським вогнем і Часів Яр - там поранило одну людину, пошкоджені житлові будинки.
На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Красногорівки. На Бахмутському напрямку поразками закінчилися всі спроби атак рашистів в районі Богданівки. Від артилерійських обстрілів постраждали понад десять населених пунктів.
Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:
На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. В районі населеного пункту Курдюмівка тривають бої. Окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви, зазнають значних втрат. Ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі північніше Приютного, продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.
Від обстрілів потерпає Нью-Йорк. Попри те, що більшість будинків тут пошкоджені або знищені, місцеві відмовляються виїжджати. Днями росіяни влучили у 5-поверхівку. Авіабомба влучила в покрівлю, пробила перекриття будинку з 5-го по 1 поверхи й впала у підвальному приміщенні, де були люди. Дивом бомба не здетонувала.
Мешканців пошкодженого та сусідніх будинків евакуювали.
Понад три десятки разів загарбники гатили по Вугледару. Атакує ворог і на Лиманському напрямку. Селище Ямпіль лише за 15 кілометрів від лінії бойових дій. Війська рф знищують населений пункт.
- Перший приліт був туди за дім, другий - у гараж, а третій - сюди. - А ви де знаходились в цей час? - В підвалі. - Встигли вибігти, так? - Тільки перший приліт і почали зразу ховатися.
10-річна Христина з родиною вижила після влучання російського снаряда в будинок.
А вчера где ты была, когда был обстрел? - В подвале. - Часто там находились? - Да. - Хочешь виехать отсюда? - Нет. - Чего? - Мне дома очень нравится. - Видишь, что дома происходит? - Да...
Артою і ракетами гатять окупанти по деокупованих територіях Луганської області. Під ударом - Невське, Новолюбівка та Білогорівка. Уздовж усієї лінії фронту ворог накопичує значну кількість живої сили та техніки.
Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації:
Дійсно ситуація важка, але контрольована. Тому що ворог намагається просунутися, але наші хлопці добре його б'ють і дуже влучно, що найголовніше.
З даними Генштабу, минулої доби Сили Оборони уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога.
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